На Житомирщині від укусу змій постраждали дві жінки

Житомир. 11 липня. УНІАН. На Житомирщині у ці вихідні у лісах під Овручем та Олевськом змії покусали двох жінок.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив працівник прес-служби УМНС України у Житомирській області Сергій УЛАНОВ.

За його словами, обох жінок госпіталізовано. Всього з кінця червня – початку липня в області зафіксовано п’ятеро постраждали від укусів змій.

Всі випадки, за словами С.УЛАНОВА, трапляються у північних районах Житомирщини під час збору ягід чи грибів.