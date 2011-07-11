На Житомирщині від укусу змій постраждали дві жінки
12:54, 11 липня 2011Кримінал
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Обох госпіталізовано в лікарню
Житомир. 11 липня. УНІАН. На Житомирщині у ці вихідні у лісах під Овручем та Олевськом змії покусали двох жінок.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив працівник прес-служби УМНС України у Житомирській області Сергій УЛАНОВ.
За його словами, обох жінок госпіталізовано. Всього з кінця червня – початку липня в області зафіксовано п’ятеро постраждали від укусів змій.
Всі випадки, за словами С.УЛАНОВА, трапляються у північних районах Житомирщини під час збору ягід чи грибів.
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