На Житомирщині від укусу змій постраждали дві жінки

12:54, 11 липня 2011
Кримінал
0 0

 Обох госпіталізовано в лікарню

 Житомир. 11 липня. УНІАН. На Житомирщині у ці вихідні у лісах під Овручем та Олевськом змії покусали двох жінок.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив працівник прес-служби УМНС України у Житомирській області Сергій УЛАНОВ.

За його словами, обох жінок госпіталізовано. Всього з кінця червня – початку липня в області зафіксовано п’ятеро постраждали від укусів змій.

Всі випадки, за словами С.УЛАНОВА, трапляються у північних районах Житомирщини під час збору ягід чи грибів.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter