Суд засудив анонімного «терориста» на 4 роки тюрми

Донецьк. 12 липня. УНІАН. Артемівський міський суд Донецької області засудив 22-річного чоловіка до 4 років позбавлення волі за «замінування» супермаркету.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СБУ.

Суд визнав винним місцевого мешканця у здійсненні завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, яке кваліфікується за ч.1 ст. 259 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 2 лютого 2011 року невідома особа зателефонувала до Артемівського міськвідділу ГУМВС України в Донецькій області і повідомила, що у міському супермаркеті закладений вибуховий пристрій. Правоохоронці прибули до місця імовірного замінування, де з’ясували, що повідомлення було хибним.

Cпівробітники СБУ встановили особу зловмисника – ним виявився 22-річний місцевий мешканець, який на той час вже перебував під слідством за скоєння крадіжки.