У Дніпропетровську жінка з двома дітьми отруїлися грибами
14:25, 12 липня 2011Кримінал
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Стан тяжкий, одна дитина в комі
Дніпропетровськ. 12 липня. УНІАН. У Дніпропетровську через отруєння дикорослими грибами 10 липня госпіталізовано жінку та двох її дітей.
Про це сьогодні на прес-конференції повідомила завідуюча відділенням Дніпропетровської міської санепідемстанції Зінаїда ГУЖВА.
За її словами, діти віком 4 та 12 років перебувають в реанімації міської лікарні №6. Їх стан тяжкий, зокрема молодша дитина знаходиться в комі.
За даними СЕС, жінка разом з дітьми споживала приготовлені гриби, однак не звернулася до лікарів після перших симптомів захворювання у дітей.
З початку сезону збирання грибів у Дніпропетровську зареєстровано 11 випадків отруєння людей дикорослими грибами, один з яких смертельний.
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