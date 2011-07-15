На Хмельниччині молодик молотком забив двох пенсіонерок

Хмельницький. 15 липня. УНІАН. У селі Ярославка Летичівського району Хмельницької області 26-річний чоловік жорстоко убив двох пенсіонерок (86-ти та 60-ти років), завдавши їм більше десятка ударів молотком по голові.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила співробітник відділу зв’язків з громадськістю УМВС в області Юлія ГРИНЬ.

За її словами, мотивом вбивства стареньких виявилися їхні гроші.

“Першою загинула старша жінка - підозрюваний поцілив їй у голову чотирма ударами та далі ходив кімнатами у пошуках поживи. В одній із них він зіткнувся з іншою потерпілою, яка упізнала його, але навіть не встигла злякатися, як стала черговою жертвою - на її долю припало більше десяти ударів молотком. Розправившись із беззахисними людьми, сусід спокійно переступав через калюжі крові та шукав гроші. Вийшов з хати із 3 тис. гривень, але поніс їх не додому, де за його словами панувала матеріальна скрута, а у розважальні заклади обласного центру, де за ніч усі пропив”, - сказала Ю.ГРИНЬ.

Вона зауважила, що за розповідями односельців, підозрюваний ні з ким не спілкувався і майже не покидав свого обійстя.

26-річного вбивцю міліціонери затримали у помешканні випадкових знайомих.

За фактом порушено кримінальну справу за статтею «Навмисне вбивство».