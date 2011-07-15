Інспектор митниці скоїла наїзд на 13-річну дівчинку
18:17, 15 липня 2011Кримінал
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Дитина померла в лікарні
Вінниця. 15 липня. УНІАН. У селі Серебрія Могилів-Подільського району Вінницької області старший інспектор Вінницької митниці збила на легковику 13-річну дитину, яка померла у лікарні.
Про це УНІАН повідомили прес-служба ДАІ у Вінницькій області.
Згідно з повідомленням, ввечері 14 липня у селі Серебрія 44-річна водій автомобіля «Шевроле-Авео», старший інспектор Вінницької митниці у місті Могилів-Подільський скоїла наїзд на 13-річну дівчинку.
Внаслідок ДТП дитина під час надання медичної допомоги в реанімаційному відділенні центральної районної лікарні померла.
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