Кабмін затвердив посадові оклади офіцерського складу УДО

Київ. 22 липня. УНІАН. Кабінет міністрів затвердив схему посадових окладів осіб офіцерського складу Управління державної охорони.

Згідно з урядовою постановою від 20 липня 2011 року №761, текст якої розміщено на офіційному сайті Кабміну, встановлюється, що виплати грошового забезпечення офіцерському складу Управління держохорони цього року здійснюються в рамках асигнувань, передбачених управлінню в Держбюджеті-2011.

Згідно з постановою, встановлюються наступні розміри посадових окладів: для директора департаменту – 2140 грн., начальника апарату начальника управління – 1990 грн., начальника служби – 1890 грн., начальника самостійного відділу – 1800 грн., начальника відділу у складі департаменту служби – 1785 грн., головного інспектора – 1650-1680 грн., начальника відділення – 1600 грн., інспектора – 1310-1500 грн., начальника групи – 1400 грн., головного фахівця – 1310 грн., фахівця – 1230 грн., старшого офіцера, старшого оперуповноваженого – 1200 грн., офіцера, оперуповноваженого – 1150 грн., молодшого офіцера, молодшого оперуповноваженого – 1050 грн.