Знищує 250 дронів на одному заряді: Німеччина запускає виробництво нової лазерної зброї

Нова мобільна система FASTLIGHT HELD виявляє та знищує безпілотники лазерним променем за лічені секунди. Перші поставки заплановані на листопад 2026 року.

Німецька компанія INLEAP Photonics розпочинає серійне виробництво мобільної лазерної системи FASTLIGHT HELD, призначеної для боротьби з безпілотниками. За твердженням розробників, одного заряду акумуляторів вистачить, щоб протидіяти до 250 дронів, а дальність роботи комплексу становитиме 40 кілометрів. Про це повідомляє німецьке видання DCBusiness.

У неділю, 1 листопада, компанія урочисто відкрила новий виробничий цех у своїй штаб-квартирі в Ганновері. У заході взяв участь прем'єр-міністр Нижньої Саксонії Олаф Ліс. Очікується, що серійне виробництво та перші поставки систем розпочнуться вже в листопаді 2026 року.

Лазерна установка самостійно виявляє дрони та вражає їхні вразливі місця

Система INLEAP FASTLIGHT HELD розміщена на безпілотній гусеничній наземній платформі, яка може пересуватися складною місцевістю. Абревіатура HELD розшифровується як High Energy Laser Drone – високоенергетичний лазерний комплекс для боротьби з безпілотниками.

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Обладнання оснащене радарною панеллю спереду та оптичними датчиками з усіх чотирьох боків шасі. Воно здатне виявляти, відстежувати й ідентифікувати повітряні цілі, після чого спрямовує на них лазерний промінь.

За словами виробника, система використовує штучний інтелект для визначення вразливих ділянок безпілотників. Після цього лазер автоматично наводиться на ціль і намагається нейтралізувати її за лічені секунди.

"Після виявлення вразливого місця дрона за допомогою штучного інтелекту наша технологія спрямовує лазерний промінь на ідентифіковану ціль за частки секунди та забезпечує його точне націлювання навіть під час руху цілі", – пояснив технічний директор і співзасновник INLEAP Photonics Фелікс Веллманн.

Одного заряду вистачить для боротьби з 250 безпілотниками

Засновник і генеральний директор компанії Маріус Ламмерс заявив, що літій-іонні акумулятори наземної платформи забезпечують достатньо енергії для протидії 250 дронам. Заявлена дальність роботи комплексу становить 40 кілометрів.

Розробники стверджують, що установка може відстежувати рухомі цілі та захищати мобільні військові підрозділи, тимчасові захищені зони й об'єкти критичної інфраструктури.

Ламмерс також зазначив, що лазерний промінь фокусується на цілі, а після проходження повз неї розсіюється. За задумом виробника, це має зменшити ризик побічної шкоди та дозволити застосовувати систему навіть проти цивільних цілей.

Водночас ці характеристики є заявами компанії та не становлять незалежної оцінки ефективності комплексу.

Німеччина планує випускати сотні лазерних комплексів щороку

Відкриття нового цеху означає перехід INLEAP Photonics від виготовлення прототипів до промислового виробництва. Кожна система проходитиме шість робочих станцій без проміжного зберігання. Такий принцип організації виробництва має скоротити час виготовлення та дозволити швидше збільшувати обсяги випуску.

Наразі в компанії працюють 50 співробітників. До кінця 2027 року їхню кількість планують збільшити до понад 100 осіб. У перспективі виробник хоче випускати кілька сотень лазерних систем щороку.

Партнером із продажу продукції військовим замовникам стане німецький стартап STARK. Він також отримає перші серійні комплекси та забезпечуватиме їх гусеничними платформами.

За словами керівника INLEAP Photonics, розробкою вже цікавляться на міжнародному рівні. Однак конкретних іноземних замовників компанія поки не називає.

Лазерну зброю вже випробовували разом із військовими Німеччини

У заході з відкриття виробничого цеху також взяв участь Свен Вайценеггер, керівник Центру кіберінновацій Бундесверу.

Раніше INLEAP Photonics і військовий центр продемонстрували лазерне перехоплення безпілотника на цивільному аеродромі Штраусберг поблизу Берліна. Демонстрація відбулася в межах спільного проєкту "Laserdome".

Прем'єр-міністр Нижньої Саксонії Олаф Ліс заявив, що розвиток оборонних технологій і засобів захисту критичної інфраструктури може сприяти залученню інвестицій та створенню нових робочих місць у регіоні.

За його словами, оборонний кластер Нижньої Саксонії, створений три роки тому, збільшився з менш ніж 20 компаній до понад 500.

Лазерні системи проти дронів - цікаві новини

Як повідомляв УНІАН, ізраїльська компанія Esh-Tech створила лазер DroneLight, який здатний збивати понад 30 дронів на хвилину, при цьому коштує значно дешевше, ніж розробки конкурентів.

DroneLight концентрує велику кількість енергії в 10-мілісекундному імпульсі, що дозволяє йому пробивати ціль. Систему можна порівняти зі зброєю, що випускає п'ять куль надмалого калібру за одну секунду. Результати були отримані на більш ніж 20 дронах, і, з огляду на частоту імпульсів 5 Гц, системі DroneLight потрібно від однієї до двох секунд, щоб збити БПЛА.

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