На Донеччині за хабар затримано групу посадовців міськради
22:45, 25 липня 2011Кримінал
0 0
Вимагали 350 тис. грн.
Донецьк. 25 липня. УНІАН. Працівники Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України спільно з працівниками Генеральної прокуратури України викрито у скоєнні злочину групу посадових осіб міської ради м. Красноармійська.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Посадовці за посередництва керівника однієї з місцевих комерційних структур вимагали від суб’єкта підприємницької діяльності 350 тис. грн. хабара за сприяння у приватизації нерухомого майна.
Наразі триває розслідування кримінальної справи, вирішується питання про затримання зловмисників.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter