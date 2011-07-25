На Донеччині за хабар затримано групу посадовців міськради

Донецьк. 25 липня. УНІАН. Працівники Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України спільно з працівниками Генеральної прокуратури України викрито у скоєнні злочину групу посадових осіб міської ради м. Красноармійська.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Посадовці за посередництва керівника однієї з місцевих комерційних структур вимагали від суб’єкта підприємницької діяльності 350 тис. грн. хабара за сприяння у приватизації нерухомого майна.

Наразі триває розслідування кримінальної справи, вирішується питання про затримання зловмисників.