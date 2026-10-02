Steam знизив ціни на популярні ігри: що можна купити за 100 грн та дешевше

Акція триватиме рівно тиждень – з 1 по 8 жовтня.

У Steam розпочався щорічний осінній розпродаж, який триватиме до 8 жовтня. У магазині зараз зі знижками доступні понад 25 тис. ігор та доповнень, причому багато відомих проєктів можна придбати всього за кілька доларів.

Редакція Kotaku вивчила пропозиції та зібрала найкращі ігри вартістю до $15. Серед них є як великі AAA-проєкти, так і популярні інді-ігри.

Осінній розпродаж Steam 2026, що купити:

Hitman World of Assassination – 60 грн (−90%);

Left 4 Dead – 45 грн (−80%);

XCOM 2 – 101 грн (−85%);

Portal 2 – 45 грн (−80%);

Deep Rock Galactic – 152 грн (−70%);

Watch Dogs 2 – 45 грн (−95%)

Ori and the Will of the Wisps – 37 грн (−90%);

Mirror's Edge Catalyst – 34 грн (−95%);

Control Ultimate Edition – 101 грн (−85%);

Titanfall II – 119 грн (−85%);

The Elder Scrolls V: Skyrim – 64 грн (−90%);

Warhammer 40K: Space Marine 2 – 389 грн (−75%);

Metro Exodus – 79 грн (−90%);

MechWarrior 5: Mercenaries – 94 грн (−75%);

Crusader Kings III – 404 грн (−70%);

Remnant 2 – 259 грн (−80%);

Minecraft Dungeons – 252 грн (−50%);

Assassin’s Creed Odyssey – 183 грн (−80%);

Assassin’s Creed Origins – 137 грн (−85%);

Grim Dawn – 79 грн (−85%);

Resident Evil 4 – 300 грн (−75%);

Resident Evil 2 – 240 грн (−80%);

Resident Evil 7 – 269 грн (−60%);

Resident Evil Village – 101 грн (−85%);

American Truck Simulator – 100 грн (−75%);

The Talos Principle 2 – 60 грн (−90%);

Far Cry 6 – 91 грн (−90%);

Borderlands 2 – 97 грн (−75%);

Borderlands 3 – 84 грн (−90%);

GTA IV Complete Edition – 128 грн (−70%);

GTA V Enhanced – 674 грн (−50%);

Half-Life: Alyx – 281 грн (−75%);

Subnautica – 199 грн (−75%);

Monster Hunter Rise – 139 грн (−90%);

Quantum Break – 119 грн (−75%);

Total War: Warhammer III – 284 грн (−85%);

Balatro – 260 грн (−20%);

Thronefall – 171 грн (−40%).

Відео дня

Раніше Valve оприлюднила графік усіх розпродажів у Steam до середини 2027 року. Компанія щороку підбирає нові теми для фестивалів, щоб привернути увагу до найрізноманітніших ігор.

Журналісти склали топ-10 найкращих ігор у Steam, які можна пройти за один вечір. Під час відбору враховувалися не лише розміри ігрового світу, а й глибина рольової системи, свобода вибору та вплив рішень гравця на події.

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