У курортному селищі Залізний Порт загинула росіянка

13:47, 28 липня 2011
Кримінал
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Жінка відпочивала у пансіонаті «Прибой»

Херсон. 28 липня. УНІАН. У курортному селищі Залізний Порт Херсонської області загинула росіянка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС у Херсонській області, 27 липня вдень навпроти бази відпочинку «Чорномор» було виявлено у воді біля берега тіло жінки.

Встановлено, що громадянка Росії 1935 року народження відпочивала у пансіонаті «Прибой». Тіло направлено на судово-медичну експертизу.

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