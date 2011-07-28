У курортному селищі Залізний Порт загинула росіянка
13:47, 28 липня 2011Кримінал
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Жінка відпочивала у пансіонаті «Прибой»
Херсон. 28 липня. УНІАН. У курортному селищі Залізний Порт Херсонської області загинула росіянка.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС у Херсонській області, 27 липня вдень навпроти бази відпочинку «Чорномор» було виявлено у воді біля берега тіло жінки.
Встановлено, що громадянка Росії 1935 року народження відпочивала у пансіонаті «Прибой». Тіло направлено на судово-медичну експертизу.
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