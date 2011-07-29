У Києві за хабар затримано податкового ревізора-інспектора

Київ. 29 липня. УНІАН. Прокуратура столиці порушила кримінальну справу за хабар стосовно головного Держаного податкового ревізора-інспектора Дарницької районної Державної податкової інспекції Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Встановлено, що податківець вимагав та отримав хабар у сумі 600 доларів від директора приватного підприємства за невнесення до акту перевірки усіх виявлених порушень податкового законодавства.

Справу порушено за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу (одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище). За вказаний злочин передбачено покарання позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

Вказану особу затримано, на даний час триває досудове слідство.