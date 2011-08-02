Держприкордонслужба готова до біометричного контролю

Київ. 2 серпня. УНІАН. Для запровадження біометричного контролю в основних прикордонних пунктах пропуску необхідно 100 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, про це перший заступник голови відомства Павло ШИШОЛІН повідомив в інтерв’ю газеті «Прикордонник України».

За його словами, Державна прикордонна служба України готова до запровадження у пунктах пропуску біометричного контролю.

П.ШИШОЛІН повідомив, що прикордонники вже мають необхідне обладнання.

«Я вважаю, що заявлене МВС введення закордонних паспортів з біометричними даними буде реалізоване. Щодо їх перевірки на кордоні, на сьогодні ми маємо близько 100 робочих місць з необхідним технічним обладнанням. До кінця цього року ще ряд пунктів пропуску буде забезпечений необхідною апаратурою паспортного контролю з підсистемою біометричного контролю. На це Департаменту охорони державного кордону лише по окремій програмі виділено 7 мільйонів гривень. Ми встановимо термінали для зчитування біометричних даних в аеропортах Донецька, Львова, аеропорту ”Жуляни” (Київ), усіх автомобільних пунктах пропуску на українсько-польській ділянці, більшості автомобільних та залізничних пунктах пропуску на українсько-російській ділянці», - сказав перший заступник голови Держприкордонслужби.

Водночас, за його словами, проблемним в контексті запровадження біометричного контролю є питання нормативної бази. «Нема закону щодо використання паспортів з біометричними даними як громадян України, так і іноземців. Ці документи напрацьовані, але не прийняті. Ми досі не знаємо технології, по якій буде збудований чіп біометричного паспорту, чи то буде об’ємне зображення голови громадянина, його електронний підпис і дані паспорту, чи це ще будуть відбитки пальців. У зв’язку з цим Держприкордонслужба технічно готується до усіх варіантів. До того ж, впровадження біометричного контролю потребує значних коштів. Потрібно більше як 100 мільйонів гривень для того щоб забезпечити відповідним обладнанням основні пункти пропуску. Зараз ми поступово виділяємо на це кошти», - сказав П.ШИШОЛІН.

Він також повідомив, що, крім біометрії, нові термінали зчитують дані магнітних карток, які Державна прикордонна служба України ввела для прискорення процедури паспортного контролю і реалізує за собівартістю. «Сьогодні ними уже користується більше 40 тисяч громадян. Крім цього, активно працює над вивченням можливості впровадження таких карток «Росграница», - повідомив П.ШИШОЛІН.

Довідка УНІАН. Згідно з Планом дій з лібералізації візового режиму між Україною та ЄС, однією з умов введення безвізового режиму для українців є запровадження біометричних паспортів.

16 червня 2011 року міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявив, що через три місяці МВС буде готове випускати паспорти з біометричними даними.