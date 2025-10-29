Він назвав "фантазіями" підозру у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час масштабної зливи наприкінці вересня в Одесі.

Геннадій Труханов, який позбавлений громадянства України та з середини жовтня не виконує обов’язки міського голови Одеси, назвав "фантазією" підозру, яку отримав за недбальство через загибель дев’ятьох людей під час зливи у місті 30 вересня. Про це він сказав в ефірі програми "Суспільне. Студія".

Труханов розповів, що звинувачення стали для нього несподіванкою, адже після трагічних подій 30 вересня міська влада звітувала перед урядовцями й не отримувала зауважень від представників Кабінету міністрів чи ДСНС.

За його словами, мерія попереджала про негоду, зокрема, просила городян за можливості не виходити на вулицю, не залишати машини під деревами тощо. Щодо родини переселенців, які загинули у Київському районі міста, то трагедія сталася миттєво – вода прорвала огорожу та дуже швидко піднялася.

"Для мене це несподівано (підозра – УНІАН) тому, що я мав звіт на сесії міської ради, спілкувався з представниками Кабінету міністрів, які до нас приїжджали, з керівником ДСНС. Жодних питань до наших служб не було. Наші служби працювали, у мене є фіксація кожної хвилини того, що ми робили", - сказав Труханов.

Він також заявив, що готовий відповідати за свою діяльність на посаді міського голови, яку обіймав з 2014 року. Водночас, за його словами, в Одесі існують хронічні проблеми з водовідведенням, для розв’язання яких потрібні значні ресурси, проте під час його каденції були реалізовані проєкти для покращення ситуації.

"Я готовий відповісти на будь-які запитання, що я робив із 2014 року. Ми реалізували низку проєктів, завдяки яким вдалося більш-менш покращити цю ситуацію (зокрема, щодо водовідведення – УНІАН). Але, дійсно, проблем багато. Це мільярди, й мільярди гривень для того, щоб це зробити, а в нас їх немає... В Одесі дійсно катастрофічна ситуація з водовідведенням", — констатував Труханов.

Він нагадав, що в Одесі залишився нереалізованим "національний проєкт" з будівництва глибоководного випуску, який не можуть завершити вже понад 13 років. При цьому у свій час держава виділила на цей проєкт 500 мільйонів гривень, а випуск досі не працює.

Окрім того, Труханов також повідомив, що міська влада не могла запобігти трагедії 30 вересня під час зливи тому, що не знала про її масштаб.

"Люди загинули приблизно о 16:58 — це зафіксували камери, а повідомлення від Гідрометцентру про те, що це буде червоний рівень небезпеки надійшло лише о 19:00... Ніхто не очікував такого", — стверджує він.

Труханов наголосив, що готовий співпрацювати зі слідством і надати всі документи, необхідні для об’єктивного розслідування.

"Я готовий відповідати, надати всю інформацію. Але коли я прочитав цю підозру — це якісь фантазії", — вважає він.

Труханов також закликав правоохоронців не шукати "призначених винних", а ретельно з’ясувати, хто саме ухвалював рішення про забудову територій колекторів, де проходять водні потоки. Він додав, що певні дозволи на забудову території, що, у тому числі стало причиною трагедії, видавалися до того, як він став мером Одеси.

Підозра Труханову через загибель людей під час зливи в Одесі

28 жовтня Труханову повідомили про підозру у недбалості, яка призвела до загибелі дев’ятьох людей під час зливи 30 вересня. У справі фігурують ще восьмеро осіб – два заступники міського голови, директори департаментів міського господарства та муніципальної безпеки, співробітники комунального підприємства "Міські дороги" тощо.

За даними слідства, чиновники неналежно виконували свої службові обов’язки та не забезпечили повноцінного функціонування в місті інженерних мереж. Унаслідок цього упродовж багатьох років вулиці Одеси регулярно зазнавали підтоплень.

Водночас, за даними прокуратури, фігуранти були обізнані з цією систематичною проблемою, але не вживали відповідних заходів.

