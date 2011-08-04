У Києві дівчина без спідньої білизни влаштувала ДТП: побито 5 авто

Київ. 4 серпня. УНІАН. У Києві п'яна дівчина влаштувала ДТП за участю 5 авто. На ній не було спідньої білизни. При цьому вона намагалася втекти з місця аварії.

Комізм ситуації додало те, що, як стверджують очевидці, винуватиця була сильно п'яна і роз'їжджала на авто Geely без нижньої білизни і в прозорій спідниці. Втім, господарям чотирьох авто тепер не до сміху, пише "Сегодня".

"На великій швидкості ця дама на автомобілі Geely в'їхала в припарковані біля будинку автомобілі, у тому числі і в мій Huyndai. Все почалося з того, що вона виїхала на зустрічну смугу, врізалася в Renault, машина відлетіла на два метри і врізалася в дерево на газоні. Після цього автомобіль з дамою відкинуло на мою машину. Потім вона розвернулася і ще раз врізалася в мій автомобіль. Далі, як за ланцюговою реакцією: мій автомобіль врізався в "Жигулі", а той – в Suzuki. Її машина задимилася. У цей момент дівчина з явним запахом перегару вибігла з машини, викинула ключі і стала тікати. Її спіймали і привели назад до місця НП. Вона кричала, що це не вона, а потім вибачилася переді мною. Потім приїхала ДАІ і швидка. Наскільки я зрозуміла, у дівчини немає прав - вона сказала, що взяла машину покататися у свого хлопця, - повідомила власниця розбитого Huyndai.

У ДАІ Києва факт ДТП підтвердили і сказали, що дівчина дійсно намагалася втекти. Наразі її затримано, ведеться слідство.

Нагадаємо, 19 липня дівчина-водій Ford Fiesta, що спричинила ДТП біля Троєщинського ринку (Київ), повела себе неадекватно, станцювавши "стриптиз" для працівників ДАІ.

Раніше у Дніпропетровську "даїшники" влаштували на дорозі стриптиз. Двоє фіктивних працівників ДАІ підробляли, стягуючи штрафи у водіїв. Коли їх упіймали на гарячому, вони хвацько зняли форму і відповіли, що це їхній повсякденний одяг.

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