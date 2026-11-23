Рятувальники зазначають, що жінку передали медикам.

В Димері Київської області, де в результаті російського удару по житловомму будинку обвалився під'їзд багатоповерхівки, вдалося через 22 години врятувати з під завалів літню жінку. Про це в Telegram повідомила Державна служба з назвичаних ситуацій України.

"На Київщині сталося ще одне диво: після 22 годин під завалами врятували літню жінку", - сказано в повідомленні

В ДСНС зазначають, що після порятунку маленького Давида з-під завалів, рятувальники знову вловили ледь чутний голос.

"У квартирі на першому поверсі під бетонними плитами опинилася літня жінка. Увесь цей час вона залишалася під завалами, поки рятувальники ДСНС вручну та за допомогою важкої інженерної техніки шар за шаром розбирали п’ять поверхів зруйнованого будинку", - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що коли рятувальники дісталися до неї, то жінка ледь чутно відповіла, що її звати Валентина. Жінку передали бригаді екстреної допомоги.

Удар по 5-поверхівці у Димері - подробиці

Як повідомляв УНІАН, вчора, 22 листопада, російський дрон у 5-поверховий будинок у селищі Димер Вишгородського району Київської області. Зруйновано цілий під'їзд житлового будинку.

Сьогодні, 23 листопада, голова Київської обласної адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що кількість загиблих зросла до 11 людей.

Рятувальні роботи тривали усю ніч.

О 3:30 ночі Ткаченко повідомив, що з під завалів вдалося врятувати живою 79-річну жінку, її госпіталізували та надають усю необхідну допомогу.

В Димері врятували з-під завалів врятували 7-річного хлопчика, який провів там майже 14 годин.

Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський показав перші хвилини після того, як хлопчика було витягнуто з-під завалів рятувальниками.

Міністр розповів, що спершу рятувальники знайшли речі, які впізнали рідні, а згодом - виявили і самого Давида. Коли хлопчик побачив рятувальників - почав неквапно й без паніки з ними розмовляти, постійно казав, що все добре. Він додав, що дитина у стабільному стані, вже під наглядом лікарів.

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