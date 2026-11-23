На ринку США за січень–жовтень 2026 року було продано 13 294 671 нових авто, що на 2,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Такі дані наводить портал Focus2Move.
Динаміка продажів моделей у межах окремих брендів суттєво різниться. У Toyota, Chevrolet і Ford є авто, продажі яких рухаються в протилежних напрямках. Популярні моделі Honda демонструють синхронне зростання, а дві моделі з найбільшими обсягами продажів зазнали падіння на ринку США.
Найпопулярнішим знову став пікап Ford F-series, який у різних версіях виготовляють понад 70 років. Водночас продажі цього автомобіля скоротилися на 5,2%. Пікап Chevrolet Silverado, який посів друге місце, також продемонстрував падіння продажів – на 3,6%. На 9,5% зросли продажі кросовера Honda CR-V, який займає третю позицію.
Найбільш значним у таблиці є падіння продажів Toyota RAV4 – одразу на 34,5%. Продажі Camry (+10,2%), Corolla (+6,7%) і Tacoma (+3,3%) зросли, тож RAV4 демонструє протилежну динаміку порівняно з усіма іншими моделями Toyota, що входять до двадцятки лідерів.
ТОП-20 лідерів американського авторинку:
- Ford F-series (-5,2%)
- Chevrolet Silverado (-3,6%)
- Honda CR-V (+9,5%)
- Ram pick-up (+22,6%)
- Tesla Model Y (-0,5%)
- Toyota Camry (+10,2%)
- GMC Sierra (-2,3%)
- Toyota RAV4 (-34,5%)
- Toyota Tacoma (+3,3%)
- Nissan Rogue (+22,4%)
- Toyota Corolla (+6,7%)
- Honda Civic (+5,9%)
- Ford Explorer (+21,0%)
- Chevrolet Equinox (-25,0%)
- Hyundai Tucson (+6,2%)
- Chevrolet Trax (+1,3%)
- Subaru Forester (+19,7%)
- Kia Sportage (+4,6%)
- Honda Accord (+30,0%)
- Subaru Crosstrek (-0,2%)
"Дані свідчать про те, що великі обсяги продажів більше не гарантують збереження позитивної динаміки", – підсумовують у Focus2Move, додаючи, що конкурентна боротьба у США визначається на рівні окремих моделей, а не брендів.
Світовий авторинок – останні новини
За дев’ять місяців 2026 року у світі продали 62 743 875 нових автомобілів, що на 3,2% менше, ніж за аналогічний період 2025 року. У рейтингу найпопулярніших моделей лідирувала Tesla Model Y, продажі якої зросли на 8,3%. Вона випередила багаторічного лідера Toyota Corolla, попит на яку скоротився на 3,5%. Третю сходинку посів Ford F-Series.
Повідомлялося також, що у січні–вересні Renault Clio залишався найпопулярнішим автомобілем у Європі, хоча його продажі скоротилися на 9,2%. Tesla Model Y продемонструвала зростання попиту на 33,7%, піднявшись на друге місце в рейтингу.