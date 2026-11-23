Найпопулярнішим у США знову став пікап Ford F-series, який у різних версіях виготовляють понад 70 років.

На ринку США за січень–жовтень 2026 року було продано 13 294 671 нових авто, що на 2,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Такі дані наводить портал Focus2Move.

Динаміка продажів моделей у межах окремих брендів суттєво різниться. У Toyota, Chevrolet і Ford є авто, продажі яких рухаються в протилежних напрямках. Популярні моделі Honda демонструють синхронне зростання, а дві моделі з найбільшими обсягами продажів зазнали падіння на ринку США.

Найпопулярнішим знову став пікап Ford F-series, який у різних версіях виготовляють понад 70 років. Водночас продажі цього автомобіля скоротилися на 5,2%. Пікап Chevrolet Silverado, який посів друге місце, також продемонстрував падіння продажів – на 3,6%. На 9,5% зросли продажі кросовера Honda CR-V, який займає третю позицію.

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Найбільш значним у таблиці є падіння продажів Toyota RAV4 – одразу на 34,5%. Продажі Camry (+10,2%), Corolla (+6,7%) і Tacoma (+3,3%) зросли, тож RAV4 демонструє протилежну динаміку порівняно з усіма іншими моделями Toyota, що входять до двадцятки лідерів.

ТОП-20 лідерів американського авторинку:

Ford F-series (-5,2%) Chevrolet Silverado (-3,6%) Honda CR-V (+9,5%) Ram pick-up (+22,6%) Tesla Model Y (-0,5%) Toyota Camry (+10,2%) GMC Sierra (-2,3%) Toyota RAV4 (-34,5%) Toyota Tacoma (+3,3%) Nissan Rogue (+22,4%) Toyota Corolla (+6,7%) Honda Civic (+5,9%) Ford Explorer (+21,0%) Chevrolet Equinox (-25,0%) Hyundai Tucson (+6,2%) Chevrolet Trax (+1,3%) Subaru Forester (+19,7%) Kia Sportage (+4,6%) Honda Accord (+30,0%) Subaru Crosstrek (-0,2%)

"Дані свідчать про те, що великі обсяги продажів більше не гарантують збереження позитивної динаміки", – підсумовують у Focus2Move, додаючи, що конкурентна боротьба у США визначається на рівні окремих моделей, а не брендів.

Світовий авторинок – останні новини

За дев’ять місяців 2026 року у світі продали 62 743 875 нових автомобілів, що на 3,2% менше, ніж за аналогічний період 2025 року. У рейтингу найпопулярніших моделей лідирувала Tesla Model Y, продажі якої зросли на 8,3%. Вона випередила багаторічного лідера Toyota Corolla, попит на яку скоротився на 3,5%. Третю сходинку посів Ford F-Series.

Повідомлялося також, що у січні–вересні Renault Clio залишався найпопулярнішим автомобілем у Європі, хоча його продажі скоротилися на 9,2%. Tesla Model Y продемонструвала зростання попиту на 33,7%, піднявшись на друге місце в рейтингу.

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