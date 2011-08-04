У Донецьку міліція накрила порностудію де працювали 25 дівчат

Донецьк. 4 серпня. УНІАН. У Донецьку міліція ліквідувала підпільну порностудію, в якій працювали 25 дівчат.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецького міськуправління міліції.

Згідно з повідомленням, двоє місцевих жителів, 35 і 27 років, близько півроку тому в звичайній двокімнатній квартирі встановили комп`ютери з відеокамерами і виходом в Інтернет, підібрали декілька дівчат і уклали домовленість з адміністрацією сайту, зареєстрованого в іншій країні, де розповсюдження порнографії не переслідується законом.

За півроку, коли їх «бізнес» розвинувся, студію перебазували в офіс, що складається з чотирьох окремих приміщень загальною площею 200 кв. метрів. У них обладнали 10 місць для дівчат, які працювали у дві зміни.

Всього ж у студії числилося 25 дівчат.

Обов`язки між господарями відеостудії були жорстко розподілені. Один із них забезпечував організацію роботи, накладав штрафні санкції на «недисциплінованих» дівчат, відповідав за безпеку, розробляв заходи конспірації. Другий мав відповідну освіту і займався технічною стороною справи: функціонуванням устаткування, реєстрацією дівчат, зняттям з рахунків грошей.

За словами заступника начальника управління боротьби з торгівлею людьми ГУ МВС України у Донецькій області Андрія НЕБИТОВА, специфіка виявлення і документування подібних злочинів пов`язана з тим, що зловмисники використовують комп`ютерну техніку і зарубіжні сайти з високими ступенями захисту і безпеки.

«Проте, фахівцям нашого управління вдалося зібрати достатню кількість доказів і затримати підозрюваних», - сказав А.НЕБИТОВ.

Він зазначив, що на момент прибуття правоохоронців у порностудії знаходилися 5 дівчат і один з організаторів бізнесу. Його партнер був затриманий за місцем свого проживання разом із ще однією співробітницею студії.

«У ході обшуку вилучено близько двох десятків системних блоків, відеокамери, штативи й інше устаткування. Техніка відправлена на комп`ютерно-технічну експертизу», - повідомив А.НЕБИТОВ.

Він додав, що у організаторів порностудії також були знайдені наркотичні засоби – каннабіс і амфетамін. Експертиза підтвердила їх вживання обома чоловіками. На даний час обох організаторів заарештовано.

Їм пред`явлене звинувачення у здійсненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 301 Кримінального кодексу України «ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, скоєні групою осіб». За цією статтею їм загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

До кримінальної відповідальності за тією самою 301-ю статтею КК притягуються і дівчата, тому що вони брали безпосередню участь у створенні і розповсюдженні порновідео.

«В основному, це студентки різних вузів, і у ході слідства вони признаються, що чудово знали про незаконність такого «приробітку», - додав А.НЕБИТОВ.