У Львові безробітний покусав міліціонера
12:04, 10 серпня 2011Кримінал
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Затриманий перебуває в райвідділі
Львів. 10 серпня. УНІАН. У Львові 46-річний раніше судимий чоловік під час доставлення в райвідділ вчинив опір працівнику міліції.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 9 серпня на вулиці Городоцькій у Львові під час доставлення у райвідділ 46-річного безробітного львів’янина, останній вчинив опір співробітнику патрульної служби - вдарив старшину міліції в ніс та вкусив за руку.
Затриманий перебуває в райвідділі.
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