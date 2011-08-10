Директор водоканалу незаконно одержав з бюджету 3,5 млн.грн.

Запоріжжя. 10 серпня. УНІАН. У Запорізькій області порушено кримінальну справу стосовно директора комунального підприємства, який за допомогою шахрайства і службової фальсифікації незаконно одержав з держбюджету більш як 3,5 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, «Бердянською міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу стосовно директора комунального підприємства «Бердянський міськводоканал», який, зловживаючи своїм службовим становищем з метою незаконного отримання з держбюджету України передбаченої законодавством субвенції, уклав угоду (без згоди власника підприємства - Бердянської міської ради), внаслідок чого у КП виник фіктивний борг перед держпідприємством «Облводоканал» на суму більш як 3,5 млн. грн., що спричинило необгрунтоване збільшення бюджетного фінансування КП «Бердянський водоканал» на цю суму».

За даними прокуратури, дії керівника комунального підприємства кваліфіковані як скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 і ч.2 ст.222 Кримінального кодексу України: «Зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки», «Службова підробка» і «Шахрайство з фінансовими ресурсами».

На сьогоднішній день директор КП «Бердянський міськводоканал» затриманий і перебуває під вартою.

Ведеться слідство.