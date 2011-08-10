У Києві перекинувся бензовоз

Київ. 10 серпня. УНІАН. Сьогодні о 12.16 у Святошинському районі Києва на вул. Леся Курбаса, 2-в перекинувся бензовоз.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у місті Києві, за попередньою інформацією, автомобіль ГАЗ-3309, який перевозив 5 тонн дизельного пального, прямував у бік Кільцевої дороги з подальшим виїздом до Одеської області. Внаслідок обриву шпильок заднього колеса автомобіль перекинувся на узбіччя, в результаті чого з баку вилилось 50-60 літрів пального.

При цьому бензовоз не пошкодив дві газові ємності автозаправної станції, що знаходились поруч. Цистерна бензовозу з дизпаливом практично не ушкоджена.

О 12.29 на місце виклику прибули працівники МНС, струменями води змили легкозаймисту речовину з тротуару і проїжджої частини. Бензовоз встановили на спеціальні опори. Проходять роботи щодо переливу дизельного пального в інший бензовоз.

Постраждалих немає.