Херсон. 15 серпня. УНІАН. У Херсонській області шахраї вкрали у банку 350 млн. грн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі громадських зв`язків Управління МВС в Херсонській області посадовці закритого акціонерного товариства (ЗАТ) упродовж 2009-2011 року з метою неповернення грошових коштів, одержаних ЗАТ від комерційного банку як іпотечна позика, укладали фіктивні угоди про позики грошових коштів з фізичними і юридичними особами.

Зокрема, вказані особи в 2009 році у філіалі відділення банківської установи одержали кредит у сумі 350 млн. грн., які не повернули. Зазначені дії призвели до фінансової неспроможності і кредиторської заборгованості ЗАТ.

У результаті шахрайських дій вказаних осіб банківській установі було завдано матеріальних збитків на загальну суму понад 350 млн. грн.

За матеріалами Управління держслужби з питань боротьби з економічною злочинністю (УДСБЕЗ) слідчим управлінням УМВС порушено кримінальну справу за ст.219 Кримінального кодексу України “Доведення до банкрутства” (карається штрафом від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі терміном до 3 років).