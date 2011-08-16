На дорогах України новий вимірювач швидкості. Фото
Виробництва Laser Technоlоgy Inc, США
Київ. 16 липня. УНІАН. Як повідомляє Дежавтоінспекція, 29 липня на засіданні Експертної ради при Державній служби спеціального зв'язку та захисту інформації України було підтверджено відповідність механізму технічного захисту інформації лазерного вимірювача швидкості «TruCAM LTI 20/20», виробництва Laser Technоlоgy Inc, США, вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні.
TruCAM — лазерний вимірювач швидкості, оснащений режимом відеофіксації. Основна відмінність приладу від «Візира» і йому подібних — він використовує не радіохвилю, а світловий промінь — лазер, який дозволяє зафіксувати перевищення швидкості конкретного автомобілю в потоці транспорту на відстані, що перевищує кілометр. При цьому в момент фіксації автомобіля-порушника прилад запам'ятовує його швидкість і веде покадровую відеозйомку до тих пір, поки той не наблизиться на відстань, з якої можна чітко розпізнати номерний знак. В цей момент зйомка припиняється, а TruCam зберігає відеоролик на спеціальну карту пам'яті.
Прилад оснащений відеокамерою, цифровим фотоапаратом та супутниковою навігацією. В комплект приладу входять лише три флеш-карти. Кожен знятий ролик має свій порядковий номер. Пам'ять у нього на 16 тис відеороликів та 40 тис фотографій.