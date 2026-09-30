Трамп сумнівається, що Путін погодиться на енергетичне перемир’я, - Kyiv Independent

Трамп сумнівається, що Москва погодиться на паузу в ударах по енергетиці, хоча його посланці бачать можливість домовленості.

Президент США Дональд Трамп особисто сумнівається, що президент Росії Володимир Путін погодиться на припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії до початку зими. Про це пише Kyiv Independent з посиланням на джерела, знайомі з перебігом мирних переговорів.

Водночас Вашингтон продовжує тиснути на Київ і Москву, домагаючись взаємної паузи в атаках на енергетичні об'єкти. Це питання стало одним із ключових під час нещодавніх переговорів щодо завершення війни.

Трамп публічно закликав Україну припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі. 13 вересня він заявив Володимиру Зеленському: "Пан Зеленський має зробити одну річ. Він має припинити виводити дизельне паливо з Росії".

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Зеленський зі свого боку заявив, що Київ підтримає енергетичне припинення вогню. Росія назвала таку пропозицію "гарною ідеєю", однак публічно не висловила готовності її прийняти.

Команда Трампа налаштована оптимістичніше

Сумніви Трампа відрізняються від оцінок його команди. Після останньої поїздки до Росії посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер повернулися з враженням, що домовитися про припинення атак на енергетичні об'єкти можливо.

"Дональд не такий впевнений, як його команда", – сказав один зі співрозмовників видання.

Представник Білого дому заявив, що Трамп "залишається оптимістичним" щодо досягнення мирної угоди, водночас не спростувавши інформацію про його сумніви щодо енергетичного перемир'я:

"Сполучені Штати продовжують відігравати конструктивну роль у переговорах з обома сторонами, працюючи над тим, щоб припинити війну".

За даними джерела Kyiv Independent, Україна також отримала певні сигнали від Росії про готовність Москви розглянути припинення вогню в енергетичній сфері. Водночас подробиці цих сигналів не розголошуються.

Що може передбачати домовленість

Україна та Росія протягом війни неодноразово атакували енергетичну інфраструктуру одна одної. Київ завдавав ударів по російських енергетичних об'єктах та експортних постачальниках, намагаючись скоротити джерела фінансування воєнних зусиль Москви. Росія своєю чергою атакувала українські електростанції та підстанції.

Для України взаємна пауза могла б забезпечити додатковий захист енергосистеми перед зимою. Водночас Києву довелося б відмовитися від ударів по об'єктах, які є важливим інструментом тиску на російську економіку.

Українські чиновники наголошують, що Київ не погодиться припинити такі атаки в односторонньому порядку. Будь-яка домовленість, за їхніми словами, має бути взаємною, а Росія також повинна припинити удари по українській енергетичній інфраструктурі.

Голова комітету українського парламенту у закордонних справах Олександр Мережко каже:

"Є плюси і мінуси. Очевидна перевага для нас – це збереження нашої енергетичної системи та порятунок життів людей".

Водночас він зазначив, що українські удари по російській енергетичній інфраструктурі завдають болючого удару Росії та її військовій машині.

Переговори можуть продовжитися в ОАЕ

Вашингтон, за даними джерел, прагне досягти обмеженої домовленості, яка могла б продемонструвати прогрес у переговорах без необхідності спочатку укладати ширшу мирну угоду.

Енергетичну ініціативу разом із можливим відновленням Чорноморського зернового коридору можуть обговорити під час тристоронньої зустрічі України, Росії та США. Вона може відбутися вже наступного тижня в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Напередодні посланець Володимира Путіна Кирило Дмитрієв відвідав США та провів переговори зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. За словами американського чиновника, під час зустрічі обговорювалися пропозиції щодо енергетичного перемир'я.

Тепер США та Україна очікують, що Дмитрієв проведе брифінг для високопосадовців Росії та передасть інформацію про можливу позицію Москви щодо тристоронніх переговорів.

Попередня домовленість не протрималася

Одним із головних аргументів у дискусії про нове перемир'я є досвід попередньої домовленості. На початку 2025 року Росія та Україна за посередництва США погодили обмежену 30-денну паузу в ударах по енергетичній інфраструктурі.

Домовленість передбачала припинення атак на електростанції, підстанції, трубопроводи, нафтопереробні заводи та інші енергетичні об'єкти. Однак вона швидко розпалася, оскільки Москва та Київ звинувачували одне одного в порушеннях.

Станом на середину квітня Україна заявляла, що Росія завдала ударів по її енергетичній інфраструктурі понад 30 разів від моменту досягнення домовленості.

Цей досвід нині впливає на обговорення нової потенційної угоди. Оксана Кузан, співзасновниця та керівниця відділу аналізу Українського центру безпеки та співробітництва, заявила, що нове перемир'я потребуватиме цілодобового моніторингу та чітких механізмів перевірки порушень.

За її словами, для контролю могли б використовуватися, зокрема, супутниковий моніторинг США та участь інших міжнародних партнерів.

Попри це, українські чиновники залишаються скептично налаштованими щодо виконання Росією можливих домовленостей. Мережко заявив, що попередній досвід дає підстави вважати, що Путін може порушити угоду, якщо вважатиме це вигідним для Росії.

Енергетичне перемирʼя - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Зеленський заявив, що Україна запропонувала міжнародним партнерам забезпечити таку домовленість із Росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури.

Також Зеленський після зустрічі з очільником Білого дому Дональдом Трампом у Нью-Йорку розповів журналістам, що Україна готова на енергетичне перемир’я, але є сумніви, що до цього готові россіяни.

Аналітики ISW вважають, що високопоставлені посадовці Кремля фактично відкинули запропонований США і Україною обмежений режим припинення вогню в енергетичній галузі. За словами держсекретаря США Марко Рубіо, Росія і Україна "висловили інтерес" щодо обмеженого припинення вогню у контексті постачання продовольства і енергоносіїв.

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