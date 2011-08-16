На Луганщині викрили підпільний склад елітного алкоголю

Київ. 16 серпня. УНІАН. У Луганській області податківці виявили підпільний склад з алкогольними напоями елітних марок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України, напої відомих іноземних брендів з 20-річною витримкою закуповувала місцева підприємниця. Елітні коньяки „Мартель”, „Хенесі”, віскі „Блю Лейбл”, горілка „Белуга”, різноманітні лікери, вина, шампанське продавалися перевіреним покупцям та дрібними партіями реалізовувалися через мережу місцевих торговельних закладів.

Кожна пляшка таких елітних напоїв була маркована підробленою маркою акцизного збору.

Під час перевірки нелегального складу, де розташувалося „виробництво”, податкові міліціонери вилучили майже 1,5 тис. пляшок імпортних алкогольних напоїв різної ємності на загальну суму понад 500 тис. грн., кілька сотень підроблених марок акцизного збору, спеціальні засоби для оклеювання тари. Ведення незаконної діяльності підтвердили і вилучені бухгалтерські документи.

Наразі працівники податкової служби встановлюють канали надходження елітного алкоголю на територію Луганщини, місця його реалізації та осіб, причетних до оборудок. Триває і перевірка якості самої продукції.