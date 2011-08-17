На Львівщині матір поклала немовля у відро і викинула за хлів

Львівська область. 17 серпня. УНІАН. На Львівщині багатодітна матір викинула за хлів новонародженого сина.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, в одному із сіл Кам‘янка-Бузького району 28-річна місцева жителька, яка виховує чотирьох, вдома народила немовля і «залишила його в небезпеці» - поклала у пластмасове відро, яке закинула за хлів на своєму подвір’ї.

Дитину випадково виявила сусідка горе-матері.

Новонародженого хлопчика госпіталізовано в лікарню.