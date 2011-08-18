На Житомирщині виявили плантацію марихуани вартістю 1 млн. грн.

Київ. 18 серпня. УНІАН. На Житомирщині СБУ знищила майже тонну марихуани.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, 16 серпня ц.р. співробітники СБУ виявили та спільно з працівниками міліції знищили конопляну плантацію площею 1 гектар поблизу села Великі Коровинці Чуднівського району Житомирської області.

Ділянка з наркотичними насадженнями розташовувалася на околиці населеного пункту на земельній ділянці, що належить місцевому цукровому заводу. За словами місцевих мешканців, ці землі використовувалися підприємством тільки як відстійники для відходів виробництва, тому ґрунт там родючий.

За приблизними оцінками правоохоронців, на плантації зростало близько тонни марихуани. Вартість такої кількості наркотику на «чорному ринку» становить майже мільйон гривень.

Нині правоохоронці вживають заходів зі встановлення осіб, причетних до незаконних посівів для притягнення їх до кримінальної відповідальності.