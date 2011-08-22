МВС завершило розслідування справи організатора афери “Еліта-Центр”

Київ. 22 серпня. УНІАН. Головним слідчим управлінням МВС України завершено додаткове розслідування кримінальної справи за обвинуваченням одного з організаторів афери, пов’язаної з будівництвом житлового комплексу «Еліта-Центр».

Про це УНІАН повідомили в Управління зв’язків з громадськістю МВС України.

Обвинуваченому, окрім шахрайського заволодіння коштами громадян-інвесторів зазначеної групи компаній, також інкримінується зловживання службовим становищем та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. Унаслідок такої діяльності злочинного угрупування було завдано шкоди 1 тис. 693 громадянам. Збитки становлять понад 383 млн. грн.

Під час додаткового розслідування у кримінальній справі правоохоронцями було встановлено місця розташування земельних ділянок площею 20 га та вартістю приблизно 60 млн. грн., що були придбані за кошти, одержані внаслідок злочинної діяльності. В цілому правоохоронцями забезпечено відшкодування збитків на суму понад 90 млн. грн.

Наразі слідчими розпочато ознайомлення обвинуваченого з матеріалами кримінальної справи.

Як повідомляв УНІАН, будівельну аферу ”Еліта-Центр” було розкрито в лютому 2006 року в Києві.

У березні цього року кримінальну справу за обвинуваченням організатора афери ”Еліта-центр” Олександра ВОЛКОНСЬКОГО (ШАХОВА) було направлено на додаткове розслідування.

Разом з тим 16 березня 2009 року Шевченківський райсуд Києва засудив одного із засновників групи компаній ”Еліта-Центр” Ігоря ЦИГАНКА до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ще один фігурант афери ”Еліта-Центр” - громадянин ШЕСТАК - перебуває в розшуку.