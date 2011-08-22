Дніпропетровськ. 22 серпня. УНІАН. У Дніпропетровську 16-річний молодик зґвалтував 2-річну дочку знайомих. Інформацію про зґвалтування дитини правоохоронцям повідомили медики, до яких за допомогою звернулися батьки потерпілої.

Дитина була госпіталізована до дитячої лікарні з діагнозом: травма статевих органів.

Під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів працівники міліції з’ясували, що тієї ночі в гостях у батьків дівчинки перебував 16-річний молодик.

Компанія спільно розпивала спиртні напої. Коли ж оковита скінчилася, господарі оселі вирішили сходити до найближчого магазину для поповнення провізії та продовження застілля. Скориставшись відсутністю дорослих хлопець зґвалтував дитину.

За цим фактом слідчим відділом Центрально-міського райвідділу міліції було порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування).

Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.