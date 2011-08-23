Нардеп Ляшко відмовився подавати у міліцію заяву про побиття

Вінниця. 23 серпня. УНІАН. Народний депутат Олег ЛЯШКО відмовився подавати у міліцію письмову заяву стосовно «завдання йому тілесних ушкоджень» на Привокзальному ринку у м. Вінниці.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю Управління МВС у Вінницькій області.

За даними УМВС, 22 серпня до Замостянського районного відділу міліції м. Вінниці дійсно надійшло повідомлення на спецлінію «102» від помічника О.ЛЯШКА, однак не про побиття, а про перешкоджання старшим контролером ринку проведенню відео зйомки. Той аргументував своє зауваження про заборону відеозйомки тим, що ринок є приватним.

За вказаним фактом проводиться перевірка. Від будь-яких письмових заяв до відділу міліції народний депутат відмовився, йдеться в повідомленні.

Разом з тим на розгляді у тому ж відділі міліції перебуває заява старшого контролера ринку, який поскаржився правоохоронцям на дії особи, яка, на його думку, вела себе неправомірно стосовно нього, штовхала його та збила рукою окуляри, поінформували в УМВС.

«Викладені у повідомленнях факти наразі перевіряються, після чого їм буде надана правова оцінка», - зазначено у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня прес-служба Радикальної партії заявила про «завдання тілесних ушкоджень» її лідеру О.ЛЯШКУ під час спілкувався з громадянами на Привокзальному ринку у Вінниці та розцінила це як «замах» на народного депутата.