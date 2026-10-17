За час другого терміну Трамп звільняв зі свого кабінету тільки жінок, - NYT

Навесні чотири з восьми жінок-чиновниць у кабінеті Трампа подали у відставку або були звільнені всього за три місяці.

Звільнення Кімберлі Гільфойл, яка до цього тижня обіймала посаду посла США в Греції, стало несподіванкою з огляду на обставини, за яких це сталося. Про це було оголошено в прямому ефірі під час першого в історії брифінгу нового прес-секретаря Білого дому, повідомляє The New York Times.

Видання зазначило, що вимушена відставка Гільфойл також стала частиною більш загальної тенденції другого терміну президента Трампа. Серед чиновників, які покинули адміністрацію – добровільно чи вимушено – переважна більшість становлять жінки.

Гільфойл стала черговою високопосадовою жінкою, яка пішла у відставку цього року. Навесні чотири з восьми жінок-чиновниць у кабінеті Трампа подали у відставку або були звільнені всього за три місяці: генеральний прокурор Пем Бонді; міністр праці Лорі Чавес-ДеРемер; міністр внутрішньої безпеки Крісті Л. Ноем; та директор Національної розвідки Тулсі Габбард. Видання також зауважило, що на всі ці посади було призначено чоловіків.

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За інформацією трьох осіб, обізнаних із ситуацією, у п’ятницю нова прес-секретарка Білого дому Кеті Захарія була змушена піти у відставку після короткого, але бурхливого перебування на посаді.

В статті вказується, що Гільфойл попросили піти у відставку після того, як видання The Wall Street Journal повідомило, що вона попросила одного зі спонсорів погасити її рахунок на суму 100 000 доларів за карткою American Express ще до голосування щодо затвердження її кандидатури.

Примітно, що Гільфойл заперечила ці звинувачення. Однак у вівторок Трамп заявив, що, хоча вона й "добре виконувала свою роботу", йому "не сподобалося те, що він прочитав".

Він також не надав значення припущенню про те, що у нього були якісь суттєві зв’язки з пані Гільфойл, яка є однією з найвідданіших захисниць президента і колись була заручена з Дональдом Трампом-молодшим, найстаршим сином президента.

"Вона не була членом моєї родини. Вона, мабуть, зустрічалася з моїм сином дуже давно", – сказав він журналістам.

Жінки з оточення очільника Білого дому, на думку видання, не більше схильні до скандалів, ніж чоловіки. Вони неодноразово ставали об’єктом пильної уваги та закликів до їхнього усунення.

Зокрема, директор ФБР Каш Патель був змушений відповісти на запитання щодо своєї поведінки, зокрема на звинувачення у надмірному вживанні алкоголю, залученні загону SWAT для охорони своєї дівчини та використанні урядового літака в особистих цілях.

Видання додало, що міністра торгівлі Говарда Лютника викрили у брехні щодо його стосунків із Джеффрі Епштейном.

Окрім цього, міністр війни Піт Гегсет ділився інформацією про удари по єменських хуситах у месенджері Signal. В одному з чатів був журналіст, в іншому – дружина та брат Гегсета.

"Ні Патель, ні Лютник, ні Гегсет не втратили своїх посад", - йдеться в повідомленні.

The Washington Post наголосила, що за півтора року другого терміну Трампа з посад у його кабінеті пішло більше жінок, ніж за аналогічний період правління будь-якого попереднього президента США.

"Я ніколи не бачила ситуації, коли всі перші кадрові зміни в уряді стосувалися представників однієї статі – виключно жінок", – зазначила запрошена наукова співробітниця з питань державного управління та директорка Ініціативи з покращення міжгалузевих відносин та державного управління в Інституті Брукінгса Кетрін Данн Тенпас.

Вказується, що наразі на високих посадах у команді Трампа залишаються чотири жінки. Це глава апарату Білого дому Сьюзан Вайлс, міністр сільського господарства Брук Роллінс, голова Управління у справах малого бізнесу Келлі Леффлер та міністр освіти Лінда Макмехон.

Критика в бік Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що британський підприємець і засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон звинуватив президента США Дональда Трампа в тому, що той "підіграє диктаторам і автократам". Зокрема, Бренсон розкритикував Трампа у відповідь на повідомлення про те, що той позбавив Україну доступу до системи Starshield Пентагону. За його словами, європейські лідери повинні подолати початковий шок від недавніх дій Трампа і взяти на себе відповідальність. Британський підкриємець вказав, що мова йде не лише про суверенітет України, а й про свободу Європи. На його думку, і за те, і за інше варто боротися.

Також ми писали, що прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні висловила думку, що угода між США та Росією про постачання дизельного пального є надто ризикованим рішенням. Окрім цього, вона суперечить міжнародним зусиллям, спрямованим на те, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна розпочати переговори про припинення війни проти України. Мелоні наголосила, що 27 країн ЄС мають визначити авторитетного представника, який вестиме переговори від імені всього Євросоюзу щодо російсько-української війни.

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