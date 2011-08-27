На Херсонщині працівник бази відпочинку зґвалтував і вбив жінку

Херсон. 27 серпня. УНІАН. Працівник бази відпочинку на Арабатській стрілці разом з неповнолітнім згвалтували і убили жінку на території бази.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв'язків УМВС в Херсонській області у вівторок, 23 серпня на території бази відпочинку "Чайка-1" (на початку Арабатської стрілки, біля селища Генгорка) була знайдена мертва жінка з тілесними ушкодженнями.

В результаті проведення оперативно-розшукових заходів за підозрою в скоєнні вбивства затримані 23-річний робітник зазначеної бази і 17-річний учень місцевої школи.

Попередньо встановлено, що вночі 22 серпня під час згвалтування на території згаданої бази вони завдали потерпілій смертельні тілесні ушкодження.

Про особу і місце проживання загиблої не повідомляється.