Психічнохворий після вживання енергетичних напоїв зарізав людей

Сімферополь. 5 вересня. УНІАН. Прокуратура просить суд застосувати примусові заходи медичного характеру до жителя Криму, який вбив трьох людей і поранив ще двох у травні на базі відпочинку в Сакському районі АРК.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Криму.

Міліція завершила розслідування кримінальної справи щодо алуштинця, який влаштував різанину. «Враховуючи результати психолого-психіатричної експертизи, справу направлено до суду для вирішення питання про застосування до обвинувачуваного, який страждає важким психічним розладом, примусових заходів медичного характеру», - йдеться в прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, 21-річний чоловік, який гостював у сестри, - дружини одного з власників бази відпочинку, напередодні трагедії приймав ліки, запиваючи їх великою кількістю енергетичних напоїв і пива. Також молодий чоловік як допінг використовував спрей, куплений у магазині курильних сумішей. Охоплений баченнями, він зарізав трьох чоловіків і поранив ще двох. Хлопець заявив, що ”боровся з монстрами”.