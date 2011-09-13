У Запоріжжі на пластичній операції померла 25-річна дівчина

Київ. 13 вересня. УНІАН. 25-річна жителька Запоріжжя померла під час пластичної операції, пише "Сегодня" з посиланням на джерело в одній з лікарень міста.

Операцію проводили в приватному центрі, розташованому на території однієї з лікарень Запоріжжя.

Стати красивою дівчині так і не вдалося - дівчина померла від сильної кровотечі на операційному столі.

За попередньою версією, причиною смерті стала лікарська помилка. Спочатку лікарі намагалися це приховати, але співробітникам правоохоронних органів стало відомо про подію. Зараз правоохоронці проводять перевірку.

ТСН