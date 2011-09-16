Правоохоронці поки не мають доказів того, що суддя Київського адмінсуду була вбита – прокурор Києва

Київ. 16 вересня. УНІАН. Правоохоронці поки не мають доказів того, що суддя Київського адміністративного апеляційного суду Оксана Дурицька була вбита.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник генерального прокурора України, прокурор Києва Анатолій МЕЛЬНИК повідомив сьогодні на брифінгу.

Він нагадав, що після виявлення трупа судді було порушено кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу України «Навмисне вбивство».

А.МЕЛЬНИК зазначив, що зараз проводяться необхідні слідчі дії, призначено судово-медичну експертизу.

Прокурор Києва також нагадав, що правоохоронці вже встановили осіб, які спілкувались із суддею.

Відповідаючи на уточнююче питання журналістів, А.МЕЛЬНИК зазначив, що правоохоронці поки не мають підтвердження того, що суддя була вбита.

«Не виявлено, що було скоєно вбивство. Є деякі факти, на які ми не можемо дати відповіді», - сказав прокурор Києва.

Як повідомляв УНІАН, тіло 33-річної судді Київського апеляційного адміністративного суду О.Дурицької знайдено у затоці Собаче Гирло в Оболонському районі столиці. Її тіло люди знайшли ще 7 вересня, однак встановити особу не було можливості, оскільки серед речей загиблої, які вона залишила на березі, не було будь-яких документів.