Повноваження Верховного Суду хочуть розширити

Київ. 22 вересня. УНІАН. Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО заявляє про необхідність розширення повноважень Верховного Суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі на засіданні круглого столу на тему: «Роль Верховного Суду в захисті прав людини на національному рівні».

В.ОНОПЕНКО зазначив, що у процесі проведеної минулого року реформи вітчизняної судової системи процесуальний статус ВСУ було істотно змінено.

Водночас, за його словами, практика застосування закону про судоустрій і статус суддів засвідчила, що законодавчі новели щодо Верховного Суду були недостатньо продуманими і юридично обгрунтованими. Зокрема, цими змінами невиправдано обмежено можливості захисту прав людини.

«Сьогодні все очевиднішою стає необхідність розширення повноважень найвищого судового органу, підвищення його процесуальної ролі, збільшення впливу на вітчизняне судочинство», - сказав В.ОНОПЕНКО.

Він також зауважив, що саме на це вказувала Венеціанська комісія, пропозиції якої мають бути враховані у подальшому вдосконалені української судової системи.

В.ОНОПЕНКО нагадав, що минулого тижня у Верховній Раді було зареєстровано законопроект, яким пропонується певне розширення повноважень Верховного Суду та вдосконалення засад його діяльності. «Я переконаний, що найближчим часом відбудеться повне відновлення конституційного статусу Верховного Суду України, бо це є об’єктивною необхідністю», - додав він.