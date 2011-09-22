Відкрито виставку «Зброя і безпека»

Київ. 22 вересня. УНІАН. У Києві відкрилася виставка «Зброя та безпека – 2011».

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, організаторами цьогорічного заходу виступили Міністерство внутрішніх справ України, ТОВ «Міжнародний виставковий центр» під патронатом Кабінету Міністрів України.

Урочисто відкрив роботу виставки заступник Міністра внутрішніх справ України, керівник апарату Міністерства Дмитро Ворона.

Свої навички оперативного реагування на надзвичайні ситуації під відкритим небом продемонстрували спецпідрозділи МВС України «Титан» «Тайфун» «Сокіл» «Омега». Відвідувачів виставки вразило яскраве шоу із застосуванням піротехнічної техніки, спецмашин та вогнепальної зброї.

Завітавши майже до кожного виставкового майданчику із новими, вдосконаленими видами озброєння, заступник Міністра зазначив, що деякими з них вже оснащаються спецпідрозділи, служба ДАІ та інші структурні підрозділи.

«Сьогодні більшість зброї, що використовується в органах внутрішніх справ виготовляється саме на теренах України, у цьому Міністерство вбачає й свою заслугу, адже таке державне науково-виробничє об’єднання як «Форт», науково-дослідний інститут МВС тісно співпрацюють із діючими мобільними спецпідрозділами задля розробки сучасної, ефективнішої техніки та зброї. Зазначу, що цьогоріч на оснащення МВС державою виділено 500 млн. гривень» - зазначив Дмитро Ворона.

Серед експонатів - дистанційні електрошокери та шумові гранати, спецобладнання для приглушення дії вибухових пристроїв, новинки експертно-криміналістичної справи, різноманітна зброя, спецмашини МВС.

«Особливо зацікавило гостей виставки нове, більш результативне обладнання для працівників служби ДАІ – алкотестер, що вже за п’ять хвилин достовірно виявляє наявність або відсутність алкоголю у парах та крові водія. Така зацікавленість зрозуміла – це та річ, яка турбує майже кожного учасника дорожнього руху, такого роду перевірки відбуваються щодня», - зазначається у повідомленні.

Представлені новинки спецзасобів що призначені для використання в надзвичайних ситуаціях також викликали цікавість посадовців та гостей заходу.

Нагода потримати в руках зразки зброї та спецзасобів, ознайомитись із новинками в цій галузі виробництва, як українського так й іноземного походження – представлена усім. З 21 до 24 вересня включно, двері Міжнародного виставкового центру за адресою Київ, Броварський проспект, 12 відкриті для усіх охочих, - інформує УЗГ.