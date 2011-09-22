В Одесі встановлять пункти екстреного виклику міліції

Одеса. 22 вересня. УНІАН. У Одесі до кінця цього року Управління МВС встановить в місцях масового скупчення громадян 10 стаціонарних пунктів екстреного виклику міліції – стовпчиків із червоними кнопками «Міліціонер-громадянин».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу начальник Сектора дільничних інспекторів міліції Одеського міського УВС В’ячеслав ТАШМАНОВ.

«Перш за все хочемо встановити пункти виклику міліції на Другій заставі і в Міськсаду, - уточнив В.ТАШМАНОВ, - де будь-яка людина за необхідності зможе натиснути тривожну кнопку, щоб на місце прибув патруль. Аби уникнути хибних викликів, ці стовпчики обладнані камерами спостереження, завдяки яким всі, хто жартуватиме, понесуть відповідальність за хибні виклики».

Він також сказав, що для профілактики правопорушень на одеських вулицях функціонують 40 камер відеоспостереження.