В Індії загинув зять депутата Верховної Ради України

Київ. 26 вересня. УНІАН. Зять народного депутата від НУ-НС Івана Стойка - Олександр - трагічно загинув в індійському штаті Гоа.

Молоде тернопільське подружжя поїхало в Індію, щоб відсвяткувати річницю весілля.

Як і за яких обставин це сталося, ніхто поки що достеменно пояснити не може. Очікується, що тіло Олександра - так звали загиблого - доставлять до Тернополя, на його батьківщину, у вівторок, 27 вересня.

Сусіди Олександра підтвердили, що загиблий був зятем народного депутата України Івана Стойка, колишнього голови Тернопільської ОДА.

ТСН