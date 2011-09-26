В Індії загинув зять депутата Верховної Ради України
19:11, 26 вересня 2011Кримінал
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Подружжя святкувало річницю весілля
Київ. 26 вересня. УНІАН. Зять народного депутата від НУ-НС Івана Стойка - Олександр - трагічно загинув в індійському штаті Гоа.
Молоде тернопільське подружжя поїхало в Індію, щоб відсвяткувати річницю весілля.
Як і за яких обставин це сталося, ніхто поки що достеменно пояснити не може. Очікується, що тіло Олександра - так звали загиблого - доставлять до Тернополя, на його батьківщину, у вівторок, 27 вересня.
Сусіди Олександра підтвердили, що загиблий був зятем народного депутата України Івана Стойка, колишнього голови Тернопільської ОДА.
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