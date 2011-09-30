Могильов: Розшук небезпечних злочинців – наша спільна справа

Київ. 30 вересня. УНІАН. Сьогодні міністр внутрішніх справ України генерал-полковник міліції Анатолій Могильов провів брифінг стосовно надзвичайних подій в Одеській області, під час яких загинули два працівника міліції та чотири отримали поранення.

«Наразі вживаються всі заходи щодо розшуку підозрюваних: введено план «Перехват», залучено весь особовий склад міліції Одеської, Миколаївської, Херсонської області та Криму, - наголосив Анатолій Могильов. – Зловмисники становлять доволі велику небезпеку, тому їх розшук – це наша спільна справа».

За словами міністра, складність розшуку полягає в тому, що Одеська область межує з іншим державами, а це, в свою чергу, надає зловмисникам можливість перетинання кордону. Особливо, враховуючи той факт, що на місці злочину було знайдено паспорт громадянина Республіки Молдови (імовірно, посвідчення особи було підробленим).

Анатолій Могильов підкреслив, що на даний час вже проінформовано поліцію Молдови щодо затримання зловмисника, особа якого вірогідно відома.

Міністр внутрішніх справ України висловив своє співчуття родичам загиблих міліціонерів та зауважив, що згідно з Законом України «Про міліцію» їх сім`ям буде виплачено матеріальну допомогу у розмірі 10-річного окладу.