Суд заарештував директора Сакського військового санаторію

Сімферополь. 4 жовтня. УНІАН. Запобіжним заходом директору Сакського центрального військового клінічного санаторію Віталією Устюжаніну, затриманому 30 вересня, Київський районний суд Сімферополя обрав утримання під вартою.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті прокуратури Криму.

Водночас, за даними джерела кримського Центру журналістських розслідувань, запобіжний захід у вигляді арешту обрано В.Устюжаніну на два місяці, при цьому звинувачення йому ще не пред`явлено.

Як повідомляє «Центр», засідання суду проходило фактично в закритому режимі: про час слухання в канцелярії суду журналістам повідомити відмовилися, а засідання пройшло в обідню перерву, коли будівля суду закривається для відвідування. Таким чином, журналісти не змогли бути присутніми на засіданні суду.

Як повідомляв УНІАН, співробітники прокуратури та міліції ввечері 30 вересня затримали В.УСТЮЖАНІНА й уночі провели у військовому санаторії виїмку документів і вінчестерів.

За повідомленням прокуратури АРК, стосовно гендиректора санаторію порушено кримінальну справу за частиною 5 статті 191 і частиною 2 статті 366 КК України – заволодіння бюджетними коштами й посадове підроблення.

Сакський військовий санаторій Міноборони вважається кращим санаторієм країни і одним із кращих у світі. В санаторій на лікування приїжджають люди з понад 60 країн із усіх континентів планети. Санаторій завантажено цілий рік, лікування у ньому проходять ветерани, інваліди, афганці та інші. За підсумками 2010 року став найбільшим платником податків серед усіх санаторіїв України. Оборот санаторію становить понад 150 млн. грн. на рік.