Для родичів хабарників впровадять спеціальну конфіскацію

Київ. 4 жовтня. УНІАН. В Україні планують запровадити "спеціальну конфіскацію". Суд зможе конфіскувати переписану на тещу квартиру або подаровані дружині діаманти. Якщо гроші на ці покупки ви отримали злочинним шляхом.

Нажите незаконно відберуть, навіть якщо людину не зможуть посадити за ґрати, приміром, за станом здоров'я.

Спеціальна конфіскація застосовуватиметься до майна отриманого незаконним шляхом. Це можуть бути гроші, які направлялись на вчинення злочину або як матеріальна нагорода за його вчинення. Приміром, злочинець викрадає коштовності, продає їх і на отримані гроші купує маєток та дарує тещі. Звичайна конфіскація тут безсила. Спеціальна може відібрати подарунок щедрого зятя.

Якщо майно передано третій особі, яка мала б знати що це майно отримано злочинним шляхом, то вона позбувається цього майна.

Переписування майна на родичів чи друзів тепер не застрахує злочинця. Неосудність за станом здоров'я чи віком - теж не перешкода для спеціальної конфіскації. Головна вимога – докази кримінальності статків.

Боротьба з відмиванням грошей – вимога європейської спільноти. У вітчизняних юридичних колах подейкують – з'являється ще одна спроба зловживання владою. Відібрати те, що лежить в кишені у сусіда. Наразі спеціальна конфіскація - лише на папері, законопроект відправили до парламенту.

Нагадаємо, згідно з вироком суду у екс-судді Ігоря Зварича мають конфіскувати майно, але виявилось, що офіційно у нього нічого немає.