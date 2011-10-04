У Миколаєві в будівлях двох судів шукали вибухівку

Миколаїв. 4 жовтня. УНІАН. Сьогодні близько 8.05 невідомий за телефоном чергової частини Миколаївського міського управління міліції повідомив про замінування будівель двох судів – Центрального і Заводського.

Про це УНІАН повідомили у центрі громадських зв`язків УМВС України у Миколаївській області.

Невідомий, який зателефонував, висунув вимогу – щоб судді цих судів своєчасно розглядали справи з цивільно-правових відносин. Він також уточнив, що вибух призначено на сьогодні на 17.00.

Будівлі і прилеглі території Центрального і Заводського судів Миколаєва були оперативно оточені працівниками спецслужб. Співробітники судів були евакуйовані. На місце виїхали вибухо-технічна служба і співробітники Управління МНС, бригади швидкої медичної допомоги. Проведено розшукові заходи, проте вибухівки виявлено не було. Після закінчення робіт, приблизно о 10.00, оточення було знято.

Правоохоронні органи ведуть пошук невідомого, який повідомив про замінування.