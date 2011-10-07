Заступник Міністра соціальної політики потрапила в ДТП
19:00, 07 жовтня 2011Кримінал
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Лідію Дроздову госпіталізовано
Київ. 7 жовтня. УНІАН. Сьогодні, близько 17 години, у Рівненській області сталося ДТП. За попередніми даними у дорожньо-транспортну пригоду потрапила заступник Міністра соціальної політики України Лідія Дроздова.
Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
Як зазначається у повідомленні, аварія сталася, коли вона поверталась з відкриття Дубровицького соціального центру обслуговування населення.
Внаслідок ДТП чиновниця та її водій отримали тілесні ушкодження. Наразі обох доставлено до лікарні.
Причини та обставини аварії з’ясовують працівники міліції.
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