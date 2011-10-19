Брифінг Генерального прокурора України Віктора Пшонки на тему: «Про заходи щодо забезпечення дотримання працівниками внутрішніх справ конституційних прав громадян»
07:00, 19 жовтня 2011Кримінал
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19 жовтня 2011 року, об 11.00 розпочнеться брифінг Генерального прокурора України Віктора Пшонки на тему:
«Про заходи щодо забезпечення дотримання працівниками внутрішніх справ конституційних прав громадян».
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