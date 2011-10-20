Службовці держпідприємства “заробили” на вугіллі 5 млн. грн.

10:50, 20 жовтня 2011
Кримінал
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Купували за завищеними цінами

Донецьк. 20 жовтня. УНІАН. У Донецькій області працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили службових осіб державного підприємства та ТзОВ, які купили вугілля за завищеними цінами.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що службовці без проведення тендеру закупили за завищеними цінами вугілля для пільгової категорії громадян. У результаті протиправних дій правопорушники привласнили понад 5 млн. грн. бюджетних коштів.

Головним слідчим управлінням МВС України порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
 

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