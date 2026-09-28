Робив фото: у Південній Кореї закрили популярну природну пам'ятку після смерті туриста

Наразі поліція з'ясовує причини інциденту.

Влада південнокорейського острова Чеджудо призупинила нічні відвідування одного з найвідоміших водоспадів острова після загибелі туриста. Імовірно, він загинув, впавши у воду під час фотозйомки.

Як пише The Independent, адміністрація міста Согвіпхо оточила територію навколо водоспаду Чхонджіен і закрила його для нічних відвідувачів (раніше доступ був відкритий до 22:00) щонайменше до кінця вересня.

Влада міста заявила, що розгляне питання щодо посилення заходів безпеки та можливості відновлення нічного доступу після отримання результатів поліцейського розслідування.

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За повідомленнями місцевих ЗМІ, чоловік віком близько 50 років впав з висоти приблизно 2 метрів у водойму біля підніжжя водоспаду в суботу близько 20:32 за місцевим часом під час фотографування. Хоча його витягли з води через 10 хвилин, лікарі зафіксували у нього зупинку серця, а пізніше в лікарні було констатовано смерть.

Наразі поліція вивчає записи камер відеоспостереження та свідчення очевидців, а також розглядає питання щодо проведення розтину для встановлення причини смерті. Поки що не встановлено, чи впав чоловік з офіційного оглядового маршруту, чи зайшов у заборонену зону, і чи відіграли якусь роль у нещасному випадку недоліки в облаштуванні об'єкта або його експлуатації.

Чхонджіен – один із трьох найбільших водоспадів острова Чеджудо: його висота становить близько 22 метрів, а глибина водойми біля підніжжя – близько 20 метрів.

За даними міської влади, водоспад щороку відвідують близько мільйона людей. Вечірні відвідування відновилися 11 травня після масштабної модернізації системи освітлення. Відтоді кількість відвідувачів у вечірній час зросла: за даними південнокорейського інформаційного агентства World News Agency, у липні об'єкт після настання темряви відвідали 12 535 осіб, що на 32,3% більше, ніж роком раніше.

Південнокорейське видання Financial News повідомило, що на території об'єкта було встановлено попереджувальні знаки про небезпеку падіння, а також ящик із рятувальним спорядженням та рятувальні кола. Газета Seoul Shinmun зазначила, що це був перший випадок падіння зі смертельним наслідком на цьому водоспаді з моменту запровадження плати за вхід у 1970-х роках.

Через що найчастіше гинуть туристи

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше дослідники встановили, що до загибелі туристів під час відпочинку найчастіше призводять бажання зробити красиві фото та небажані контакти з дикими тваринами.

А ось найнебезпечнішим видом відпочинку було визнано альпінізм. Втім, гинуть туристи й під час набагато безпечніших видів активного відпочинку.

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