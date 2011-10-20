Підписано нову редакцію закону про правовий статус іноземців

Київ. 20 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила в новій редакції закон «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» 22 вересня.

Даним законом визначено правовий статус іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні. Також законом врегульовуються питання їх в’їзду до України та виїзду з України, встановлено підстави і порядок їх затримання та примусового видворення з території України.

Законом визначено права, свободи та обов’язки іноземців та осіб без громадянства, зокрема особисті немайнові та майнові права, а також встановлено обмеження щодо прав та свобод іноземців та осіб без громадянства.

Крім того, врегульовується питання в’їзду та виїзду з України, а також транзитного проїзду через територію України іноземців та осіб без громадянства, встановлюються підстави для відмови в оформленні віз, підстави для заборони в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну тощо.

Даним законом також визначаються підстави відповідальності за правопорушення, які вчинили іноземці та особи без громадянства. Вперше врегульовано питання добровільного повернення іноземців та осіб без громадянства, які втратили підстави для перебування на території України. Також врегульовується питання примусового повернення та примусового видворення і затримання іноземців та осіб без громадянства, видачі та передачі.

Законом визначено порядок відшкодування витрат, пов’язаних з видворенням іноземців та осіб без громадянства, а також регулюються питання, пов’язані з реалізацією міжнародних договорів про реадмісію.