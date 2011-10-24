Візит Міністра внутрішніх справ України А.Могильова до Спеціального миротворчого центру Національної академії внутрішніх справ

24 жовтня 2011 року, о 15.00 в с. Віта Поштова Київської області з нагоди відзначення Міжнародного дня миротворців ООН відбудеться візит Міністра внутрішніх справ України Анатолія Могильова до Спеціального миротворчого центру Національної академії внутрішніх справ, на базі якого очікується створення Центру професійної підготовки міжнародних поліцейських ООН.



Виїзд автобусом буде організовано о 13.50 від Міністерства внутрішніх справ України (Київ, вул. Богомольця, 10).

Акредитація за тел.: 254-75-18, 256-17-92, 254-70-54.