Після рекордного падіння українського експорту Росія тільки посилила атаки портів

Експорт аграрної продукції впав майже на чверть.

За липень Україна експортувала 3,67 мільйона тонн агропродукції, що на 23,4% менше за показник червня місяця, повідомляє Український клуб аграрного бізнесу.

"Скорочення експорту було зумовлене насамперед зниженням відвантажень зернових, олійних культур і макух. Водночас експорт рослинних олій дещо зріс, а надходження ячменю нового врожаю забезпечило суттєве збільшення його поставок", – ідеться в повідомленні.

В порівнянні з червнем, експорт зернових культур скоротився на 25,1% - до 2 667,8 тис. тонн, а олійних культур - на 43,7% - до 88,5 тис. тонн. Рослинних олій відправили за кордон 326 тис. тонн – це зростання обсягів поставок на 5,8%. Соняшникова олія забезпечила 79,3% експорту рослинних олій.

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Падіння експорту пов’язано зі скороченням відвантажень та зниженням інтенсивності роботи чорноморських портів. За оцінками аналітика УКАБ Максима Гопки, експорт в серпні може скоротитися порівняно з липнем ще майже вдвічі.

Тим часом, Адміністрація морських портів України повідомили, що російські окупанти ще більше посилили атаки на портову інфраструктуру.

При цьому зазначається, що інтенсивність ударів по українській портовій інфраструктурі продовжує зростати. Лише за перші неповні три дні серпня Росія здійснила:

5 атак на об'єкти морських портів;

3 атаки на цивільні судна в портах;

2 атаки на судна, що перебували в Українському морському коридорі.

Для порівняння, за весь липень було зафіксовано:

67 атак на об'єкти морських портів;

35 атак на цивільні судна в портах;

22 атаки на судна в Українському морському коридорі.

Зупинка морського експорту з України – головні новини

Президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко повідомив, що ситуація з зупинкою морського експорту може стати критичною за 2-3 місяці. У найгіршому випадку фермери частково припинять збір врожаю, а деяким регіонам світу загрожуватиме продовольча криза.

Згідно з розрахунками прем'єр-міністра Сергія Корецького, через припинення українського експорту інфляційний тиск на світову економіку може сягати від 60 до 150 млрд доларів в річному еквіваленті.

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