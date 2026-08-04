'Всі сміються, але вони працюють': як перехоплювачі P1-Sun нищать російські дрони

90% ворожих дронів збивають на підльоті.

Більшість російських ударних безпілотників, що атакують Україну, залітають через Сумську область. Українські військові розповіли проекту Радіо Свобода "Настоящее время", як знищують ворожі цілі за допомогою дронів-перехоплювачів та наскільки вони ефективні.

Військовослужбовець 68-ї бригади ЗСУ з позивним "Панда" показав арсенал перехоплювачів, із якими працює розрахунок. Серед них – модель, яка встигла прославитися у військах завдяки своїй назві - P1-Sun, отримавши "народну" транскрипцію.

"Це P1-Sun, так званий у народі "Пісюн". Ми завдяки ось таким дронам збили за один вечір... це було 12 "Пародій". А загалом два розрахунки збили 26 "Пародій". Тобто ворог промацував нашу ППО. Він запускав, запускав ці обманки. Ми їх збивали-збивали, і ворог зрозумів, що, напевно, у цьому напрямку "Шахеди" не варто запускати", - розповідає він.

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Боєць відзначає високу ефективність дрона, незважаючи на його "смішну" назву.

"Це постійно: "Принеси "Пісюн"!". Усі сміються з цього. Але головне – що він працює, а не як він називається. Зате всі запам’ятали", – каже "Панда".

Заступник командира підрозділу 68-ї бригади ЗСУ Олександр Музика пояснює, що головна мета російських повітряних атак – залякати мирне населення, робити міста непридатними для життя, щоб люди максимально люди виїхали. Окрема ціль для російських дронів, за його словами, – автозаправки.

"Шахеди" реактивні, "Шахеди" звичайні, "Гербери" залітають, "Молнії" залітають, FPV залітають – ну повністю все, все, що в них є зараз, воно все працює", - каже він.

За словами Олександра, зараз мобільним групам вдається перехоплювати близько 90 відсотків цілей. Військові кажуть: якби всі запущені Росією дрони долітали до житлових кварталів, наслідки для регіону були б катастрофічними.

Дрони-перехоплювачі - новини

Раніше компанія Skyfall представила новий прискорений дрон-перехоплювач "Шахедів". Йдеться про P1-SUN Jetkiller – це прискорена версія перехоплювача, який Україна використовує з кінця минулого року. Представник SkyFall розповів, що новий перехоплювач розганяється до 370 км/год – тоді як звичайна версія P1-SUN літає зі швидкістю до 310 км/год.

Також київська компанія WIY Drones готує до випробувань два дрони власної розробки – FPV-дрон Strila, здатний нести до 0,5 кг вантажу, та Spys, який називають найшвидшим у світі FPV-перехоплювачем протиповітряної оборони. За наявними даними, Spys розвинув швидкість до 600 км/год – достатньо, щоб наздоганяти реактивні ударні дрони.

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