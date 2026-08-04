'Всі сміються, але вони працюють': як перехоплювачі P1-Sun нищать російські дрони

Більшість російських ударних безпілотників, що атакують Україну, залітають через Сумську область. Українські військові розповіли проекту Радіо Свобода "Настоящее время", як знищують ворожі цілі за допомогою дронів-перехоплювачів та наскільки вони ефективні.
Військовослужбовець 68-ї бригади ЗСУ з позивним "Панда" показав арсенал перехоплювачів, із якими працює розрахунок. Серед них – модель, яка встигла прославитися у військах завдяки своїй назві - P1-Sun, отримавши "народну" транскрипцію.
"Це P1-Sun, так званий у народі "Пісюн". Ми завдяки ось таким дронам збили за один вечір... це було 12 "Пародій". А загалом два розрахунки збили 26 "Пародій". Тобто ворог промацував нашу ППО. Він запускав, запускав ці обманки. Ми їх збивали-збивали, і ворог зрозумів, що, напевно, у цьому напрямку "Шахеди" не варто запускати", - розповідає він.
Боєць відзначає високу ефективність дрона, незважаючи на його "смішну" назву.
"Це постійно: "Принеси "Пісюн"!". Усі сміються з цього. Але головне – що він працює, а не як він називається. Зате всі запам’ятали", – каже "Панда".
Заступник командира підрозділу 68-ї бригади ЗСУ Олександр Музика пояснює, що головна мета російських повітряних атак – залякати мирне населення, робити міста непридатними для життя, щоб люди максимально люди виїхали. Окрема ціль для російських дронів, за його словами, – автозаправки.
"Шахеди" реактивні, "Шахеди" звичайні, "Гербери" залітають, "Молнії" залітають, FPV залітають – ну повністю все, все, що в них є зараз, воно все працює", - каже він.
За словами Олександра, зараз мобільним групам вдається перехоплювати близько 90 відсотків цілей. Військові кажуть: якби всі запущені Росією дрони долітали до житлових кварталів, наслідки для регіону були б катастрофічними.
Дрони-перехоплювачі - новини
Раніше компанія Skyfall представила новий прискорений дрон-перехоплювач "Шахедів". Йдеться про P1-SUN Jetkiller – це прискорена версія перехоплювача, який Україна використовує з кінця минулого року. Представник SkyFall розповів, що новий перехоплювач розганяється до 370 км/год – тоді як звичайна версія P1-SUN літає зі швидкістю до 310 км/год.
Також київська компанія WIY Drones готує до випробувань два дрони власної розробки – FPV-дрон Strila, здатний нести до 0,5 кг вантажу, та Spys, який називають найшвидшим у світі FPV-перехоплювачем протиповітряної оборони. За наявними даними, Spys розвинув швидкість до 600 км/год – достатньо, щоб наздоганяти реактивні ударні дрони.